Asia Broadband informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Asia Broadband hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite standen 8.7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch