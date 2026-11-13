Asia Aviation: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Asia Aviation hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Asia Aviation vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.18 THB. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.070 THB je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Asia Aviation 8.07 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12.98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9.28 Milliarden THB umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch