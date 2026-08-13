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13.08.2026 06:37:00
Ashutosh Paper Mills vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Ashutosh Paper Mills präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0.01 INR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.010 INR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Ashutosh Paper Mills im vergangenen Quartal 0.4 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 40.74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ashutosh Paper Mills 0.3 Millionen INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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