ASHTROM GROUP zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ASHTROM GROUP lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.70 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.830 ILS je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12.86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.25 Milliarden ILS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.11 Milliarden ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch