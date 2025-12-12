Ashtead präsentierte Quartalsergebnisse

Ashtead hat am 09.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 0.75 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ashtead 0.850 GBP je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 2.21 Milliarden GBP in den Büchern – ein Minus von 2.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ashtead 2.25 Milliarden GBP erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch