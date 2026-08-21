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21.08.2026 06:37:00
Ashot Ashkelon Industries veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Ashot Ashkelon Industries liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ashot Ashkelon Industries die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Ashot Ashkelon Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.46 ILS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.330 ILS je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 123.2 Millionen ILS – ein Plus von 3.51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ashot Ashkelon Industries 119.0 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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