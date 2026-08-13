Ashoka Buildcon legte Quartalsergebnis vor

Ashoka Buildcon veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4.55 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 7.74 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 20.53 Prozent auf 15.00 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Ashoka Buildcon 18.87 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch