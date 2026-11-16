Ashok Leyland: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ashok Leyland veröffentlichte am 14.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1.43 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.29 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 170.30 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ashok Leyland 125.77 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch