Ashok Alco-Chem: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Ashok Alco-Chem gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.75 INR. Im Vorjahresquartal hatten 1.07 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 23.69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 124.1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 162.6 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch