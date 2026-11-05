Ashok Alco-Chem: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ashok Alco-Chem äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.63 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.750 INR erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ashok Alco-Chem in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44.67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 153.9 Millionen INR im Vergleich zu 106.4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch