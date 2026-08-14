Ashnoor Textile Mills: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ashnoor Textile Mills liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ashnoor Textile Mills die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 6.22 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.91 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Ashnoor Textile Mills mit einem Umsatz von insgesamt 341.8 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 398.4 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 14.21 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch