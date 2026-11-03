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04.11.2026 00:06:45
Ashland Swings To Q4 Net Loss; Issues FY27 Outlook
(RTTNews) - Ashland Inc. (ASH) on Tuesday reported a fourth-quarter loss, compared with a profit in the prior-year quarter, primarily reflecting higher restructuring charges and other expenses. Sales increased four percent, supported by higher volumes and pricing, while the company issued its fiscal 2027 outlook.
Net loss was $16 million, or $0.35 per share, compared with net income of $32 million, or $0.70 per share, a year earlier.
Loss from continuing operations was $17 million, or $0.36 per share, compared to income of $33 million, or $0.73 per share.
Sales rose to $498 million from $478 million, driven by a three percent increase in volumes and a two percent improvement in pricing.
For fiscal year 2026, net income was $4 million, compared with a net loss of $845 million in the previous year.
For fiscal 2027, Ashland expects sales of $1.905 billion to $1.975 billion and Adjusted EBITDA of $405 million to $435 million.
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Ashland Global Holdings Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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