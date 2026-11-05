Ashland Global: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ashland Global hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.35 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.710 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 498.0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 478.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0.090 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Ashland Global ein EPS von -18.230 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Ashland Global in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2.14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.86 Milliarden USD im Vergleich zu 1.82 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch