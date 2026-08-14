Ashish Polyplast stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ashish Polyplast hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.02 INR. Im Vorjahresviertel hatte Ashish Polyplast 1.15 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 34.3 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 8.37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37.4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch