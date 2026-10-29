Ashish Polyplast: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ashish Polyplast hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.15 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.210 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Ashish Polyplast hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 38.8 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36.9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch