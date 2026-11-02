Ashirwad Steels Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Ashirwad Steels Industries hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Ashirwad Steels Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.35 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.490 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 9.88 Prozent zurück. Hier wurden 10.3 Millionen INR gegenüber 11.4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch