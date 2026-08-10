Ashirwad Steels Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ashirwad Steels Industries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.41 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.400 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 11.2 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ashirwad Steels Industries 10.5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch