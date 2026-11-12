Ashikaga öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ashikaga hat am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 26.35 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ashikaga 22.78 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 105.64 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13.01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ashikaga einen Umsatz von 93.48 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch