Ashikaga: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Ashikaga hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 36.76 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 23.25 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 97.61 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ashikaga 83.44 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch