Ashiana Ispat hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ashiana Ispat präsentierte am 30.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 9.27 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -52.090 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 157703.91 Prozent auf 8.08 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 38.21 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -58.570 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Ashiana Ispat mit einem Umsatz von insgesamt 19.16 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1.42 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 1253.89 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch