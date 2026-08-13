Ashiana Housing präsentierte Quartalsergebnisse

Ashiana Housing hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Ashiana Housing hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.36 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.31 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 1.07 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 63.30 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.93 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch