Ashiana Agro Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ashiana Agro Industries hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.07 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ashiana Agro Industries ein EPS von 0.040 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 73.12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0.7 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch