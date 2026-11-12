Ashford Hospitality Trust öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ashford Hospitality Trust präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.12 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -11.350 USD je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 214.4 Millionen USD, gegenüber 266.1 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 19.42 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch