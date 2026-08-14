Ashford Hospitality Trust legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ashford Hospitality Trust liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ashford Hospitality Trust die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 1.62 USD gegenüber -6.880 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ashford Hospitality Trust in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 9.52 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 273.2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 302.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch