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07.08.2026 06:37:00
Ashford Hospitality Prime informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ashford Hospitality Prime präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ashford Hospitality Prime ein EPS von -0.240 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 171.0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 4.50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 179.1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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