Ashford Hospitality Prime gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ashford Hospitality Prime präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3.51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ashford Hospitality Prime -0.120 USD je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29.24 Prozent auf 101.6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 143.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch