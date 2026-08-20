ASHDOD REFINERY: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

ASHDOD REFINERY hat am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 16.28 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ASHDOD REFINERY -1.790 ILS je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 35.00 Prozent auf 3.23 Milliarden ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.39 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch