Ashapuri Gold Ornament präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ashapuri Gold Ornament hat am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.22 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.250 INR erwirtschaftet worden.

Ashapuri Gold Ornament hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 779.5 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 23.88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.02 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch