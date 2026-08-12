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12.08.2026 06:37:00
Ash-Sharqiyah Development Company Bearer präsentierte Quartalsergebnisse
Ash-Sharqiyah Development Company Bearer liess sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ash-Sharqiyah Development Company Bearer die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.07 SAR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ash-Sharqiyah Development Company Bearer ein EPS von 0.010 SAR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 42.8 Millionen SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 28.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 60.0 Millionen SAR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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