ASGN: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

ASGN präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0.56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.870 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1.98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.03 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch