Asgent präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Asgent hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 15.66 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3.330 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 796.9 Millionen JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 729.4 Millionen JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch