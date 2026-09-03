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03.09.2026 06:37:00
ASEP Medical gewährte Anlegern Blick in die Bücher
ASEP Medical hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.04 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ASEP Medical -0.100 CAD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 0.1 Millionen CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0.1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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