Aselsan präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Aselsan liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aselsan die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.46 TRY, nach 1.04 TRY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 58.06 Milliarden TRY – ein Plus von 75.25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aselsan 33.13 Milliarden TRY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch