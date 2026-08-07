Aselsan hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Aselsan hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.87 TRY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aselsan ein EPS von 0.880 TRY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 75.23 Prozent auf 51.78 Milliarden TRY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 29.55 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch