Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0.10 USD gegenüber 0.050 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 1.21 Milliarden USD gegenüber 812.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch