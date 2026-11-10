ASEED stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

ASEED hat am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 31.94 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 31.87 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7.67 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11.69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.87 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch