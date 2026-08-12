ASEED öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ASEED lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 25.27 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 14.32 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 6.69 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ASEED 6.68 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch