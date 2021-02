Ascom schliesst US-Vertriebsvertrag mit Primary Systems ab

Ascom verspricht sich daraus Einnahmen von mehreren Millionen US-Dollar, wie es in der Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Insgesamt läuft der Vertrag über vier Jahre bis Ende 2023, wie es weiter heisst. Während dieser Zeit will Ascom insgesamt 8'000 Myco 3 Smartphones an Primary Systems mit Sitz in Missouri liefern. Das US-Unternehmen wird die Geräte dann in den USA den Konsumenten etwa im Gesundheitsbereich oder im Detailhandel anbieten.

mk/tv