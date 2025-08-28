|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.08.2025 08:00:36
Ascom geht Partnerschaft mit AvaSure für KI-gestützte Pflege ein
Baar (awp) - Ascom spannt mit AvaSure, einem US-Anbieter von KI-gestützter virtueller Pflege, zusammen. In diesem Rahmen wurde eine mehrjährige Interoperabilitätspartnerschaft in Nordamerika vereinbart, wie das Medizinal-IT-Unternehmen am Donnerstag mitteilte.
Die Zusammenarbeit soll Krankenhäusern dabei helfen, die Effizienz der Pflegeteams zu verbessern und Kosten zu senken. Zu den KI-gestützten Funktionen von AvaSure gehört zum Beispiel eine Umgebungsüberwachung zur Sturzprävention. Laut der Mitteilung werden die Lösungen weltweit von mehr als 1100 Krankenhäusern genutzt. Finanzielle Angaben zur Partnerschaft machte Ascom nicht.
ls/cg
Nachrichten zu Ascom
|
08:00
|Ascom geht Partnerschaft mit AvaSure für KI-gestützte Pflege ein (AWP)
|
26.08.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI verliert mittags (finanzen.ch)
|
22.08.25
|Zurückhaltung in Zürich: SPI zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
21.08.25
|SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ascom von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
18.08.25
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
14.08.25
|SPI-Titel Ascom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ascom-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Mittwochshandel in Zürich: Zum Handelsstart Gewinne im SPI (finanzen.ch)
|
11.08.25