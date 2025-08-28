Ascom geht Partnerschaft mit AvaSure für KI-gestützte Pflege ein

Baar (awp) - Ascom spannt mit AvaSure, einem US-Anbieter von KI-gestützter virtueller Pflege, zusammen. In diesem Rahmen wurde eine mehrjährige Interoperabilitätspartnerschaft in Nordamerika vereinbart, wie das Medizinal-IT-Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die Zusammenarbeit soll Krankenhäusern dabei helfen, die Effizienz der Pflegeteams zu verbessern und Kosten zu senken. Zu den KI-gestützten Funktionen von AvaSure gehört zum Beispiel eine Umgebungsüberwachung zur Sturzprävention. Laut der Mitteilung werden die Lösungen weltweit von mehr als 1100 Krankenhäusern genutzt. Finanzielle Angaben zur Partnerschaft machte Ascom nicht.

ls/cg