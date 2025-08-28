Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’207 0.4%  SPI 16’943 0.3%  Dow 45’565 0.3%  DAX 24’046 -0.4%  Euro 0.9330 0.0%  EStoxx50 5’393 0.2%  Gold 3’391 -0.2%  Bitcoin 90’363 1.4%  Dollar 0.8019 0.0%  Öl 67.4 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Jungfraubahn-Aktie: Jungfraubahnen erzielen Rekordgewinn
Sandoz-Aktie: Sandoz darf höhere Rivaroxaban-Dosierungen in Deutschland einführen
Tesla gegen die Konkurrenz: Wer in den nächsten Jahren mehr wert sein könnte
Cham Swiss Properties-Aktie: Hoher Gewinn im ersten Halbjahr
Snowflake-Aktie zieht zweistellig an: Snowflake vermeldet in Q2 Gewinn - Umsatz gestiegen
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.08.2025 08:00:36

Ascom geht Partnerschaft mit AvaSure für KI-gestützte Pflege ein

Ascom
4.12 CHF 9.39%
Kaufen Verkaufen

Baar (awp) - Ascom spannt mit AvaSure, einem US-Anbieter von KI-gestützter virtueller Pflege, zusammen. In diesem Rahmen wurde eine mehrjährige Interoperabilitätspartnerschaft in Nordamerika vereinbart, wie das Medizinal-IT-Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die Zusammenarbeit soll Krankenhäusern dabei helfen, die Effizienz der Pflegeteams zu verbessern und Kosten zu senken. Zu den KI-gestützten Funktionen von AvaSure gehört zum Beispiel eine Umgebungsüberwachung zur Sturzprävention. Laut der Mitteilung werden die Lösungen weltweit von mehr als 1100 Krankenhäusern genutzt. Finanzielle Angaben zur Partnerschaft machte Ascom nicht.

ls/cg

Nachrichten zu Ascom

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?