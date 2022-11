Ascom erhält Auftrag für IP-DECT-Infrastruktur und -Alarmsystem - Ascom-Aktie dreht ins Plus

Mit diesem Auftrag ist Ascom nun Lieferantin des Schnurlos- und Alarmierungssystems in allen Schweizer Kernkraftwerken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Der Auftragswert beträgt rund 1,2 Millionen Franken, wie es weiter heisst. Die installierte IP-Lösung werde in die bestehende Unified-Kommunikationslösung integriert. Der Rollout werde in Kürze beginnen, und die Implementierung werde voraussichtlich bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Um welches AKW es sich handle, gebe Ascom auf Kundenwunsch nicht bekannt, sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Die Ascom-Aktie kann am Donnerstag ins Plus drehen und notiert an der SWX zeitweise 1,82 Prozent höher bei 6,70 Franken.

