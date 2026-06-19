Ascom-Aktie verliert: Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen

Das Medizinal-IT-Unternehmen erwarb insgesamt 3 Millionen Namenaktien im Wert von 13,4 Millionen Franken, was 8,3 Prozent aller ausstehenden Aktien entspricht.

Die Aktien sollen vernichtet und das Kapital entsprechend herabgesetzt werden, wie Ascom am Freitag mitteilte.

Zeitweise gibt die Ascom-Aktie im Schweizer Handel um 0,16 Prozent auf 6,22 Franken nach.

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Baar (awp)