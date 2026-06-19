Ascom Aktie 1133920 / CH0011339204
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19.06.2026 11:19:06
Ascom-Aktie verliert: Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen
Ascom hat ihr am 30. Mai 2025 gestartetes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen.
Die Aktien sollen vernichtet und das Kapital entsprechend herabgesetzt werden, wie Ascom am Freitag mitteilte.Zeitweise gibt die Ascom-Aktie im Schweizer Handel um 0,16 Prozent auf 6,22 Franken nach.
awp-robot/cg
Baar (awp)
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