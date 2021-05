Ascom-Aktie profitiert: Ascom gewinnt Auftrag von deutscher Spitalgruppe

Der Vertrag laufe über sechs Jahre, teile die Gesellschaft am Donnerstag mit.

Im Rahmen dieses Vertrags werde Ascom als Projektpartner IP-DECT Kommunikations- und Alarmierungslösungen an zahlreiche Krankenhäuser und Seniorenzentren liefern. Zudem werde man auch technischen Service und Support leisten.

Die IP-DECT Kommunikations- und Alarmmanagement-Lösungen sind den Angaben zufolge skalierbar, verbessern die Effizienz mobiler Arbeitsprozesse des klinischen Personals und erhöhen durch die Alarmsysteme die Sicherheit im Pflege- und Betreuungsbereich.

Im Handel an der SIX zeigt sich die Ascom-Aktie am Donnerstag zeitweise um 0,69 Prozent stärker bei 14,60 Franken.

sig/ra

Baar (awp)