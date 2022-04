Ascom-Aktie mit Verlusten: MDR-Zertifizierung für Medizinprodukte

Konkret werden die medizinischen Geräte Unite Connect for Clinical Systems, Unite Axess for Smart Devices und Unite View zertifiziert, wie Ascom am Donnerstag mitteilte. Diese Geräte würden eine Schnittstelle zu klinischen Systemen bereitstellen, um die Überwachung von Patienten zu unterstützen.

Die MDR-Zertifizierung gilt seit Mai 2021 und ersetzt die bisherige Medizinprodukterichtlinie (MDD). Die neue Verordnung gewährleiste ein hohes Gesundheits- und Sicherheitsschutzniveau für EU-Bürger.

Daneben erhielt Ascom eine Klasse IIb-Zertifizierung für das External Input Module. Dabei handle es sich um ein externes Modul, welches im Gesundheitsbereich für das Anzeigen von Alarmzuständen eingesetzt wird.

Die Ascom-Aktie gibt im Schweizer Handel zeitweise 3,83 Prozent auf 8,80 CHF nach.

Zürich (awp)