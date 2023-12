Ascom-Aktie knickt dennoch ein: Ascom erhält Auftrag für Infrastrukturausbau in Krankenhäusern in Deutschland

Die deutsche Gesundheitsholding Lüneburg beauftragt den Schweizer Technologie-Konzern mit dem Ausbau der IP-DECT und Unite-Server-Infrastruktur in ihren Krankenhäusern. Das Projekt hat ein Volumen von mehr als 1,5 Millionen Euro.

Die Gesundheitsholding Lüneburg ist laut Mitteilung vom Donnerstag ein Verbund von neun Unternehmen aus den Bereichen Prävention, Akutversorgung, Rehabilitation und Pflege in kommunaler Trägerschaft. Bereits im Jahr 2014 sei Ascom beauftragt worden, in einer der Kliniken im Verbund ein IP-DECT-System mit Personen-Notsignal-Funktion einzurichten. Mit mehr als 1000 Betten und 3800 Mitarbeitenden sei die Gesundheitsholding der grösste Arbeitgeber und Ausbilder der Region.

An der SIX geht es für die Ascom-Aktie am Donnerstag zeitweise um 2,17 Prozent abwärts auf 8,12 Franken.

uh/tv

Baar (awp)