Ascom-Aktie im Sinkflug: Ascom korrigiert Umsatzprognose nach unten und kündigt CFO-Wechsel an

Ascom senkt für das Gesamtjahr die Erwartung zur Umsatzentwicklung. Zudem wird Finanzchef Dominik Maurer das Unternehmen im März verlassen.

Neu rechnet Ascom zu konstanten Wechselkursen gerechnet für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Umsatzplus im mittleren einstelligen Prozentbereich, wie die Gruppe am Dienstagabend mitteilte. Im August hatte man noch ein Umsatzplus von rund 10 Prozent im Visier.

Grund für die geringeren Wachstumsaussichten ist laut Ascom die Marktlage, die sich in der zweiten Jahreshälfte abgeschwächt habe. Es habe Projektverzögerungen gegeben und die Umsetzung des Auftragsbestands sei langsamer als erwartet erfolgt, hiess es.

Weiterhin auf Kurs ist die Gruppe mit Blick auf das Margenziel. Hier rechnet Ascom auf Stufe EBITDA dank eines verbesserten Kostenmanagements nach vor mit einer zweistelligen Betriebsgewinn-Marge. Im Sommer hatte man eine EBITDA-Marge von rund 11 Prozent prognostiziert.

Weitere Details zu den Ergebnissen des Jahres 2023 wird Ascom im Januar bekanntgeben. Den vollständigen Jahresabschluss sowie den Geschäftsbericht 2023 legt die Gruppe dann am 5. März vor.

Finanzchef verlässt die Firma im März

Am Dienstag hat Ascom auch noch den Abgang des Finanzchefs Dominik Maurer angekündigt. Maurer habe sich dazu entschieden, die Gruppe Mitte März 2024 zu verlassen. Er werde andernorts eine neue berufliche Herausforderungen annehmen, hiess es. Den Jahresabschluss 2023 von Ascom werde Maurer noch verantworten.

Dominik Maurer habe in den vergangenen vier Jahren eine bedeutende Rolle bei der Transformation der Ascom-Gruppe übernommen, insbesondere beim Aufbau des Service- und Softwaregeschäfts, so die Mitteilung weiter. Wer seine Nachfolge antritt, ist noch nicht bekannt. Der Rekrutierungsprozess dazu sei eingeleitet worden.

Ascom-Aktien stürzen nach Gewinnwarnung massiv ab

Die Aktien von Ascom befinden sich am Mittwoch auf Tauchstation. Das auf spitalinterne Kommunikation spezialisierte Technologieunternehmens hat am Vorabend die Umsatzerwartung für das Gesamtjahr gesenkt. Begründet wurde dies mit einer im zweiten Semester schwächer gewordenen Marktlage und mit Projektverzögerungen. Ausserdem sei die Umsetzung des Auftragsbestands langsamer als erwartet erfolgt. Weiter hat das Unternehmen den Abgang des Finanzchefs per Mitte März 2024 angekündigt.

Bis um 10.00 Uhr fallen Ascom um gut 19 Prozent auf 8,66 Franken zurück, eröffnet hatte der Titel gar mit einem Minus von 25 Prozent. Allerdings waren Ascom mit einer positiven Bilanz von +44 Prozent seit Jahresbeginn bis am Vorabend einer der gefragtesten Werte des Jahres. Der Gesamtmarkt (SPI) steht derzeit kaum verändert.

Die jüngste Gewinnwarnung und der angekündigte Abgang von Finanzchef Dominik Maurer stellen aus Sicht der Bank Vontobel die Mittelfristziele in Frage. Dabei habe Ascom im ersten Halbjahr 2023 endlich ein Umsatzwachstum entsprechend dem mittelfristigen Wachstumsziel erreicht und somit nach einer turbulenten Zeit - geprägt von Gewinnwarnungen und Managementwechseln - wieder Vertrauen zurückgewonnen. Dieses werde nun wieder verspielt.

Die ZKB geht davon aus, dass die Abschwächung nicht nur das zyklischere Enterprise und OEM-Geschäft betrifft, sondern auch das stabilere Healthcare-Segment beeinträchtigt. Die Gewinnwarnung sollte jedoch Strategie und Investment Case nicht beeinträchtigen, so die Bank in einem Kommentar. Denn das strategisch wichtige Healthcare-Geschäft in den USA entwickle sich positiv.

Der unabhängig von der Gewinnwarnung bekanntgegebene Abgang des Finanzchefs gebe jedoch Anlass, die Kosten der vorbildlichen Corporate Governance und die Frage nach dem besten Eigentümer einmal mehr zu stellen; dies angesichts der kritischen Grösse als börsenkotiertes Unternehmen.

