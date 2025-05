Ascom-Aktie höher: Ascom startet in Kürze Rückkauf eigener Aktien

Auf einer zweiten Handelslinie an der SIX Swiss Exchange sollen demnach maximal 3 Millionen Namenaktien bis zu einem Maximalbetrag von 15 Millionen Franken zurückgekauft werden.

Das Aktienrückkaufprogramm dient der Herabsetzung des Kapitals, wie Ascom am Mittwoch mitteilte. Es endet spätestens am 30. November 2026.

An der SIX legt die Ascom-Aktie am Mittwoch zeitweise um 0,98 Prozent auf 3,605 Franken zu.

cf/rw

Zürich (awp)