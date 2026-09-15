Ascentech KK Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ascentech KK Registered stellte am 14.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11.71 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.500 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ascentech KK Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1.94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.49 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4.58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch