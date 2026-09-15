|
15.09.2026 06:37:00
Ascentech KK Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ascentech KK Registered stellte am 14.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11.71 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.500 JPY erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ascentech KK Registered in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 1.94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.49 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4.58 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: Asiens Börsen knapp im Minus
An den Börsen in Fernost sind am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.