Ascent Solar Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ascent Solar Technologies hat am 06.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.30 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.620 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 0.2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch