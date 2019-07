Ascent Aerospace investit dans la fabrication additive

SANTA ANA, Californie, 15 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Ascent Aerospace, fournisseur leader de systèmes d'outillages pour l'aérospatial, ainsi que de solutions d'automatisation d'usine et d'intégration, a le plaisir d'annoncer son récent investissement dans une machine de fabrication additive à grande échelle (LSAM, pour Large Scale Additive Manufacturing) de Thermwood Corporation, leader technologique et fabricant d'équipement de CNC et d'impression 3D, basé à Dale, dans l'Indiana.

Le recours à l'impression 3D dans le secteur de l'outillage aérospatial a continué de mûrir aux cours des dernières années, et son utilisation s'accélère ; à travers son investissement, Ascent Aerospace entend répondre à l'appel de l'industrie, et propulser la technologie additive à un niveau inédit, en tirant parti de sa profonde expérience en matière d'outillage, afin de commercialiser des solutions additives prêtes à la production. La machine de LSAM constituant une nouvelle option d'outillage pour ses clients, Ascent entend l'utiliser pour proposer sur le marché plus rapidement que jamais auparavant des outils de type moules de drapage, modèles, fixations de taillage/perçage, et fixations de tenue à vide. La machine de LSAM sera co-implanté avec l'usine d'outillage composite, l'autoclave et la salle blanche d'Ascent à Santa Ana, en Californie, et permettra à Ascent de fabriquer des outils ciblés plus légers, de manière plus efficace, en conférant des économies de temps et de coûts à ses clients mondiaux.

La machine de LSAM présentera une surface de fabrication leader dans l'industrie, offrant aux clients de l'aérospatial l'opportunité de bénéficier d'un outillage composite d'impression à grande échelle. En combinant cette technologie avec l'expertise d'outillage en interne et l'ingénierie préexistante d'Ascent, il sera possible de fabriquer et de fournir des fixations et moules pleinement fonctionnels de premier choix, avec les délais de fabrication significativement réduits d'un outil métallique traditionnel. La grande variété de matériaux compatibles avec la machine de LSAM, tels que l'ABS, le polycarbonate, le nylon, et les résines PESU aux composés renforçants, élargira davantage le champ des solutions d'outillages qu'Ascent proposera sur le marché.

Michael Mahfet, PDG d'Ascent Aerospace, a déclaré : « Notre investissement dans la machine de LSAM représente le franchissement d'une nouvelle étape majeure dans le cadre de la feuille de route technologique pluriannuelle d'Ascent, ainsi que de l'aboutissement de ses importants efforts d'étude des avantages de la fabrication additive sur le marché de l'outillage pour l'aérospatial. Cette capacité nous positionne idéalement pour demeurer le leader en solutions d'outillages nouvelles et innovantes, en soutenant une solide collaboration avec nos clients, ainsi qu'en complétant nos capacités internes verticalement intégrées de conception et de fabrication. »

Ascent Aerospace s'attache à défier les normes de l'industrie, à améliorer les processus de fabrication, ainsi qu'à fournir aux clients les meilleures solutions permettant de répondre à leurs besoins.

À propos d'Ascent Aerospace

Ascent Aerospace est un fournisseur unique mondialement reconnu de systèmes de production et d'assemblage automatisé pour l'industrie de l'aérospatial et de la défense. Plus grand groupe d'outillage dans l'industrie, Ascent produit une gamme complète d'outillages de moulage et d'assemblage, nécessaires au marché de la fabrication aérospatiale, notamment les moules Invar, les plus grands jamais construits pour l'aérospatial. En tant que fournisseur d'automatisation et intégrateur des systèmes de production, Ascent travaille avec ses clients pour les aider à développer leur projet ainsi qu'à le superviser depuis l'ingénierie des processus jusqu'à la fabrication et l'installation, afin de garantir une solution efficace et rentable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ascentaerospace.com.

