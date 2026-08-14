Ascend Wellness A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ascend Wellness A hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Ascend Wellness A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0.93 Prozent zurück. Hier wurden 126.1 Millionen USD gegenüber 127.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch